У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу міста

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до шести людей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, щонайменше 55 осіб постраждали.

За словами Клименка, на місцях працюють усі оперативні служби: рятувальники, поліцейські, а також психологи ДСНС.

“Розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією. Також проводять поквартирні обходи, щоб переконатися, що всім постраждалим надана допомога”, – додав міністр.