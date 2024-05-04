Кримінал

У Харкові злодюга вдавав із себе попа, щоб обікрасти церков

4 Травня 2024 10:40
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шахраї
Під виглядом священника заволодів церковною атрибутикою та грошима: слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні шахрайства / Фото НПУ

Як повідомили в поліції, зловмисник взяв церковний підрясник, гроші та золоті прикраси на території однієї з релігійних організацій у Салтівському районі міста Харків. Загальна сума збитків становить майже 64 тисяч гривень.

Ці речі чоловік просив начебто для організації похорон своїх батьків.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 28-річного раніше засудженого за аналогічні злочини місцевого мешканця.

За даним фактом слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні шахрайства. Санкція статті передбачає максимальне покарання позбавленням волі на строк до 3 років”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.


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