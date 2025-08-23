У Харкові зіткнулися тролейбус, автобус і Toyota: вісім людей постраждало

У Харкові сталася ДТП за участю громадського транспорту та легковика, повідомляє поліція Харківської області.

Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань / Фото Нацполіція

“23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій та пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські.