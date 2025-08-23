У Харкові зіткнулися тролейбус, автобус і Toyota: вісім людей постраждало

У Харкові сталася ДТП за участю громадського транспорту та легковика, повідомляє поліція Харківської області.
“23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.
Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій та пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські.