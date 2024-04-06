Кримінал

У Харкові збільшилася кількість загиблих

6 Квітня 2024 15:35
ракетний удар
Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі / Фото з Facebook С. Болвінова

Кількість загиблих через нічний ракетний обстріл Харкова зросла до 7 осіб, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у регіоні Сергій Болвінов.

За його словами, росіяни двічі завдали ударів по обласному центру ракетами С-300.

“Другий обстріл почався менше ніж за півгодини після першого. Повністю зруйновано автозаправну станцію, пошкоджено лінії електропередач. Посеред побитих дев’ятиповерхівок – дві вирви, розміром 5 на 5 метрів. На жаль, маємо сімох загиблих унаслідок цієї атаки. Ще одинадцять осіб отримали поранення”, – сказав він.


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