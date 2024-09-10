Кримінал

У Харкові затримано жінку, яка замовила вбивство ексчоловіка
10 Вересня 2024 16:56
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У Харкові поліцейські затримали жінку за організацію готування вбивства колишнього чоловіка. Як розповіли правоохоронці, вона не хотіла ділитися майном при розлученні.

Інформація про те, що 55-річна харків’янка хоче вбити свого колишнього чоловіка надійшла до правоохоронців від самого “кілера”. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та не мав наміру повертатися туди знову.

Він повідомив, що через спільного знайомого до нього звернулася невідома жінка. Вона зав’язала з ним знайомство та розповіла, що нещодавно розлучилася з чоловіком. За час шлюбу вона придбала багато нерухомості у Харкові без залучення коштів чоловіка. Але у зв’язку з тим, що майно було придбане у шлюбі, чоловік претендує на половину. 

За вбивство колишнього чоловіка підозрювана пообіцяла переоформити одну зі своїх квартир на виконавця злочину. Повідомлення “давай познайомимося” було кодовою фразою про виконання замовлення.

Поліцейські зв’язалися з потерпілим та повідомили йому, що на нього готується замах. Чоловік почав співпрацювати з правоохоронцями. Були зроблені фото та відео зімітованого вбивства. І врешті-решт замовниця отримала очікуване кодове повідомлення від “кілера”.

Місце імітації вбивства / Фото: Нацполіція

Після цього слідчий зателефонував жінці і запросив до відділку поліції, повідомивши, що її чоловіка вбито. І вже у відділку поліції жінку затримали та повідомив про підозру за ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (готування замовного вбивства з корисних мотивів) .

За скоєння злочину підозрюваній загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. 


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