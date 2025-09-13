У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві чоловіка

За даними слідства, ввечері 12 вересня 2025 року у дворі багатоповерхового будинку по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої.

Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті. Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари.

Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя.

Неповнолітній втік із місця злочину, проте правоохоронці затримали його.

Зараз прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.