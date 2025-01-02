Кримінал

У Харкові затримали шахраїв, які виманювали гроші під виглядом працівників банку
2 Січня 2025 17:04
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У Харкові поліція викрила групу шахраїв, які телефонували жителям різних областей України, видаючи себе за працівників банку.

Як повідомляє Нацполіція, організатором виявився 32-річний харків’янин, також були залучені 49-річна жінка та троє чоловіків віком 26, 25 та 52 роки. Вони підозрюються в скоєнні понад 15 випадків шахрайства.  

Одна з жертв, 55-річна жінка, повідомила, що після дзвінка від псевдопрацівника банку вона втратила 100 тисяч гривень. Зловмисники, представляючись службою безпеки банку, під приводом захисту карток від шахраїв отримували доступ до банківських рахунків потерпілих.  

Гроші переводилися на картки зловмисників та витрачалися на покупки в магазинах Харкова та області.  

Обшуки за місцями мешкання фігурантів справи про шахрайство / Фото: Нацполіція

26 грудня 2024 року поліція провела обшуки за місцями проживання фігурантів справи, вилучивши банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та гроші.  

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “шахрайство”. Учасникам схеми загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.


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