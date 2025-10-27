У Харкові затримали доцента університету, який вимагав $600 за “допомогу” з дипломом

У Харкові правоохоронці затримали доцента одного з місцевих вишів, який вимагав у студента магістратури гроші за вплив на рішення екзаменаційної комісії щодо успішного захисту дипломної роботи. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, викладач, користуючись службовим становищем і знаючи про складнощі студента з виконанням роботи, запропонував «вирішити питання» за 500 доларів, згодом підвищивши суму до 600.
24 жовтня правоохоронці затримали доцента під час отримання грошей. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на рішення уповноваженої особи, поєднане з вимаганням.
Підозрюваного взято під варту. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Харкова.