У Харкові затримали доцента університету, який вимагав $600 за “допомогу” з дипломом

У Харкові правоохоронці затримали доцента одного з місцевих вишів, який вимагав у студента магістратури гроші за вплив на рішення екзаменаційної комісії щодо успішного захисту дипломної роботи. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Доцент харківського вишу вимагав гроші від студента за “вплив” на екзаменаційну комісію / Фото: Прокуратура України

За даними слідства, викладач, користуючись службовим становищем і знаючи про складнощі студента з виконанням роботи, запропонував «вирішити питання» за 500 доларів, згодом підвищивши суму до 600.

24 жовтня правоохоронці затримали доцента під час отримання грошей. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на рішення уповноваженої особи, поєднане з вимаганням.

Підозрюваного взято під варту. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Харкова.