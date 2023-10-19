Кримінал

У Харкові затримали агента ФСБ, який коригував удари РФ по місту

19 Жовтня 2023 10:34
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сбу

Служба безпеки повідомила про підозру російському агенту, який коригував повітряні атаки російських терористів на військову та промислову інфраструктуру Харківщини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні 2023 року. РФ помітила чоловіка, коли той неодноразово публікував антиукраїнські дописи у російських тг-каналах.

За словами правоохоронців, підозрюваний за вказівками ворога об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти.

“Повідомлення з координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму “куратору” з ФСБ через месенджер”, – повідомляють в СБУ.

Для листування підозрюваний використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти. За виконані завдання він отримував від окупантів грошову винагороду, що надходила на його криптогаманець.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.


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