У Харкові затримали агента ФСБ, який “полював на Patriot”

Правоохоронці затримала у Харкові інформатора ФСБ, який намагався «злити» окупантам бойові позиції Patriot.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Насамперед він намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста. Також фігурант “полював” на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим інформатором РФ виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини.

Листування агента ФСБ / Фото: Служба безпеки України

“Для виконання ворожого завдання фігурант об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників.

Після розвідувальних вилазок він позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору”, – розповіли в СБУ.

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.