У Харкові засудили розповсюджувача інформації про роботу ТЦК

Вирок у Харкові отримав уродженець Росії з українським громадянством, якого визнали винним в перешкоджанні діяльності ЗСУ, пише Суспільне.

Слідчі довели, що він адміністрував Telegram-канал, де писав про мобілізаційні заходи у Новобаварському та Шевченківському районах Харкова та як їх уникнути.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду Харкова від 26 лютого.

За його даними, канал був створений 17 грудня 2024 року.

“Доводив інформацію про адреси, за якими перебувають військовослужбовці під час виконання останніми заходів з призову громадян України (військовозобов’язаних та резервістів) під час мобілізації, чим надавав допомогу особам, які ухиляються від військового обліку або іншим чином порушують правила військового обліку, в уникненні отримання відповідних повісток”, — йдеться у вироку.

Судді призначили чоловіку покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак вирішили звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.