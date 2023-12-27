Суспільство

У Харкові японського волонтера Цучико спробували вигнати з переходу біля ТРЦ

27 Грудня 2023 13:33
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терехов

Мер Харкова висловив свою позицію щодо конфлікту в одному з ТРЦ Харкова, який стався за участі відомого волонтера з Японії Фумінорі Цучіко.

Про це Ігор Терехов написав у соцмережах.

“Я переговорив з керівництвом молу. Ми домовилися, що Фумінорі більше ніхто не заважатиме. Керівництво ТРЦ поділяє мою позицію щодо важливості єдності в місті та країні. Зараз, як ніколи, ми маємо бути єдині і працювати на Перемогу!” – написав мер Терехов.

Відомий волонтер з Японії Фумінорі Цучіко написав у своєму Інстаграмі про випадок, який стався з ним в одному з ТРЦ Харкова під час збору коштів. За його словами адміністраторка ТРЦ зробила зауваження волонтеру про те, що на території закладу не можна проводити ніяких зборів, а потім викликала поліцію.


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