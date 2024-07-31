Кримінал

У Харкові взяли під варту військовослужбовця ТЦК, який вимагав хабар і знижку у барі
31 Липня 2024 15:00

Посадовцю Харківського ОТЦК та СП повідомили про підозру. За даними слідства, він вимагав гроші та знижку від харківського закладу в обмін на обіцянку не роздавати повістки відвідувачам і працівникам.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

“На початку червня цього року підозрюваний вимагав від керівників харківського бару-ресторану 1500 доларів. Також працівник ТЦК хотів персональну картку з постійною знижкою на послуги закладу. За це він обіцяв не перешкоджати роботі бара та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів. Також підозрюваний пообіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б “гарантували” їм відстрочку від мобілізаційних заходів”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного було затримано “на гарячому” під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи.

Як повідомляє спеціалізована прокуратура и у сфері оборони Східного регіону, підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

“Підозрюваного працівника ЗСУ усунуто від виконання службових обов’язків. За підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні і кадрові заходи”, – додали в ОТЦК.


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