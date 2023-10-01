Суспільство

У Харкові вирішили побудувати підземну школу

1 Жовтня 2023 20:44
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школа, терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяє не урізати бюджетні видатки на освіту ні цього, ні наступного, 2024 року.

“Харків продовжить інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітній напрямок як цього року, так і наступного року, незважаючи на брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту”, – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він пообіцяв, що в місті буде побудована підземна школа, де можна буде проводити заняття навіть під час повітряних тривог.

“Ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме сучасним нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз”, – написав Терехов.


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