У Харкові вилучили фальсифікований алкоголь і тютюн на понад 8 млн грн

У Харкові поліція разом із Держприкордонслужбою провела 24 обшуки та вилучила фальсифікований алкоголь і тютюн загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.
Як повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, у серпні до правоохоронців звернулася 24-річна жінка, яка придбала через Telegram тютюн для кальяну без акцизних марок та з ознаками підробки.
4 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями зберігання та продажу фальсифікату. Було вилучено:
- 70 694 пачки тютюнових виробів без акцизних марок;
- 2955 електронних пристроїв для паління;
- 1832 зіп-пакети з фальсифікованим тютюном;
- 20 406 літрів алкогольних виробів;
- фінансово-господарську документацію, чорнові записи, мобільні телефони;
- електричний станок для виготовлення цигарок;
- майже 3,5 тисячі упаковок спиртовмісних рідин та помпову рушницю.
За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження.