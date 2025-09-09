        Кримінал

        У Харкові вилучили фальсифікований алкоголь і тютюн на понад 8 млн грн

        Федір Олексієв
        9 Вересня 2025 18:18
        читать на русском →

        У Харкові поліція разом із Держприкордонслужбою провела 24 обшуки та вилучила фальсифікований алкоголь і тютюн загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.

        Як повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, у серпні до правоохоронців звернулася 24-річна жінка, яка придбала через Telegram тютюн для кальяну без акцизних марок та з ознаками підробки.

        Реклама
        Реклама

        4 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями зберігання та продажу фальсифікату. Було вилучено:

        • 70 694 пачки тютюнових виробів без акцизних марок;
        • 2955 електронних пристроїв для паління;
        • 1832 зіп-пакети з фальсифікованим тютюном;
        • 20 406 літрів алкогольних виробів;
        • фінансово-господарську документацію, чорнові записи, мобільні телефони;
        • електричний станок для виготовлення цигарок;
        • майже 3,5 тисячі упаковок спиртовмісних рідин та помпову рушницю.

        За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження.

        Правоохоронці вилучили фальсифікований алкоголь та сигарети у Харкові / Фото: Нацполіція, Східне регіональне управління Держприкордонслужби

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини