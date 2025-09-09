У Харкові вилучили фальсифікований алкоголь і тютюн на понад 8 млн грн

У Харкові поліція разом із Держприкордонслужбою провела 24 обшуки та вилучила фальсифікований алкоголь і тютюн загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.

Як повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, у серпні до правоохоронців звернулася 24-річна жінка, яка придбала через Telegram тютюн для кальяну без акцизних марок та з ознаками підробки.

4 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями зберігання та продажу фальсифікату. Було вилучено:

70 694 пачки тютюнових виробів без акцизних марок;

2955 електронних пристроїв для паління;

1832 зіп-пакети з фальсифікованим тютюном;

20 406 літрів алкогольних виробів;

фінансово-господарську документацію, чорнові записи, мобільні телефони;

електричний станок для виготовлення цигарок;

майже 3,5 тисячі упаковок спиртовмісних рідин та помпову рушницю.

За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження.