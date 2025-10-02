У Харкові викрили посадовця ТЦК, який незаконно “знімав” ухилянтів з розшуку

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили у Харкові одного з керівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, причетного до незаконних маніпуляцій у державному реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, 52-річний майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК, протягом липня та серпня цього року вносив неправомірні зміни до бази даних. Він безпідставно видаляв відмітки про перебування у розшуку осіб, які ухилялися від військового обліку. Для цього посадовець використовував власний електронний ключ доступу.

Правоохоронці задокументували щонайменше 29 випадків незаконного зняття призовників із розшуку. На підставі зібраних доказів військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мали право доступу до неї.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з поліцією, за сприяння обласного ТЦК та СП, під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.