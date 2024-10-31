У Харкові викрили агента російських військово-космічних сил, причетного до налаштування супутників-розвідників

Співробітники Служби безпеки України та кіберполіції затримали мешканця Харкова, який співпрацював з російськими космічними військами.

Про це повідомляє СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора.

47-річний харків’янин, генеральний директор російської компанії з Волгограда, займався налаштуванням розвідувальних супутників “Кондор-ФКА” та “Обзор-Р”. Ці космічні системи використовуються для геолокації українських захисників, коригування вогню та військової розвідки.

Протягом 2023-2024 років чоловік забезпечував віддалене калібрування спеціалізованого обладнання в інтересах РФ. Координація здійснювалася через електронну пошту та месенджери, а також шляхом передачі випробувального полігону своєї компанії військово-космічним силам країни-агресора.

Правоохоронці встановили, що до повномасштабного вторгнення фігурант тривалий час проживав у Росії та був учасником програми переселення.

Під час спецоперації проведено 14 обшуків у Харкові, Львові та Дніпропетровській області. Вилучено документи, комп’ютерну техніку, електронні носії та грошові кошти на суму близько 11 мільйонів гривень. Серед вилучених речей – російський паспорт затриманого.

Підозрюваному обрано максимально суворий запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.