У Харкові водопостачання відновлено у повному обсязі

КП «Харківводоканал» оперативно завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста.

За словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директора Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлена Волкова, всі насосні станції підприємства після відновлення подачі електроенергії працюють у заданому режимі. Сьогодні, 25 листопада, водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі.

В той же час на підприємстві зазначили, що при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.