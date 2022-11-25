Економіка

У Харкові водопостачання відновлено у повному обсязі

25 Листопада 2022 11:41
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харків

КП «Харківводоканал» оперативно завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста.

За словами заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директора Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлена Волкова, всі насосні станції підприємства після відновлення подачі електроенергії працюють у заданому режимі. Сьогодні, 25 листопада, водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі.

В той же час на підприємстві зазначили, що при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.


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