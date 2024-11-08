У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджено університет ім. Каразіна

У ніч на 8 листопада російський удар по Харкову пошкодив два корпуси Харківського національного університету ім. Каразіна.

Ворожий снаряд влучив у сквер між будівлями, пошкодивши головний і північний корпуси, повідомили у Facebook вишу.

У результаті удару було вибито 267 вікон. На щастя, постраждалих серед студентів і працівників університету немає.

Росіяни обстрілом пошкодили корпуси Харківського національного університету ім. Каразіна / Фото: V.N. Karazin Kharkiv National University

У ніч проти 8 листопада росіяни атакували Харків керованими авіабомбами, влучивши в Салтівський та Шевченківський райони.

Внаслідок ударів постраждали 25 людей, п’ятеро з яких були госпіталізовані. У центрі міста бомби впали на відкриту територію, пошкодивши історичні та житлові будинки.