Кримінал

У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджено університет ім. Каразіна
8 Листопада 2024 18:53
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У ніч на 8 листопада російський удар по Харкову пошкодив два корпуси Харківського національного університету ім. Каразіна.

Ворожий снаряд влучив у сквер між будівлями, пошкодивши головний і північний корпуси, повідомили у Facebook вишу.

У результаті удару було вибито 267 вікон. На щастя, постраждалих серед студентів і працівників університету немає.

Росіяни обстрілом пошкодили корпуси Харківського національного університету ім. Каразіна / Фото: V.N. Karazin Kharkiv National University

У ніч проти 8 листопада росіяни атакували Харків керованими авіабомбами, влучивши в Салтівський та Шевченківський райони.

Внаслідок ударів постраждали 25 людей, п’ятеро з яких були госпіталізовані. У центрі міста бомби впали на відкриту територію, пошкодивши історичні та житлові будинки.


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