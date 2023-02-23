У Харкові відкривається фотовиставка, присвячена загиблим на фронті спортсменам

Виставка фотопроекту «Янголи спорту» відкриється 24 лютого на ст. м. «Університет» (фойє, 2-й поверх).

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради, проєкт був заснований Спортивним комітетом України у квітні 2022 року. На виставці будуть представлені фотографії спортсменів, життя яких обірвалося через повномасштабну війну. Серед них – чемпіони світу і Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських і неолімпійських видів спорту, ветерани спорту і діти, які тільки починали свій спортивний шлях і чиє життя жорстоко обірвалося.

Серед «Янголів спорту» – харків’яни Артем Бородавка (фрісбі, 39 років), Владислав Шаповалов (гірьовий спорт, 19 років), Дмитро Шарпар (фігурне катання, 25 років), Євген Малишев (біатлон, 19 років), Олександр Клушин (ММА) , 28 років), Вадим Денчик (стендова стрільба, 54 роки), Олексій Биковський (американський футбол, 28 років), Олександр Заколодний та Григорій Григор’єв (альпінізм, по 35 років), Микола Півень (біатлон, 50 років), Михайло Барибін (біатлон, 51 рік), Дмитро Кобенко (важка атлетика, 21 рік), Анастасія Гончарова (велоспорт, 21 рік), Кирило Баєв (ММА, 21 рік), В’ячеслав Шахов (волейбол, 43 роки).

Виставка відкриється об 11:00. У заході візьмуть участь сім’ї загиблих, військовослужбовці, представники міської ради, Спортивного комітету України, федерацій спорту.

Зазначимо, що експозицію вже показали у Києві, Житомирі, Рівному, Львові та Івано-Франківську. У Харкові з нею можна буде ознайомитися до 9 березня.