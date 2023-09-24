У Харкові відкрили “Перемогу”

З 17:00 станцію «Перемога» Харківського метрополітену буде відчинено для обслуговування пасажирів. Про це повідомили у перевезника.

“Поїзди будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі”, – запевнили в метрополітені.

Як відомо, у неділю, 24 вересня, рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену тимчасово виконувався від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.

Станція метро «Перемога» з технічних причин була тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.