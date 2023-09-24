Суспільство

У Харкові відкрили “Перемогу”

24 Вересня 2023 16:54
метро

З 17:00 станцію «Перемога» Харківського метрополітену буде відчинено для обслуговування пасажирів. Про це повідомили у перевезника.

“Поїзди будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі”, – запевнили в метрополітені.

Як відомо, у неділю, 24 вересня, рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену тимчасово виконувався від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.

Станція метро «Перемога» з технічних причин була тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Вересня 2023 16:07

ЗСУ прагнуть відрізати шляхи постачання РФ під Бахмутом
24 Вересня 2023 16:44

Харківські прикордонники “заземлили” ворожий дрон-камікадзе
24 Вересня 2023 14:12

Бельгія все ж таки надасть Україні старенькі F-16
24 Вересня 2023 13:56

Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна
24 Вересня 2023 12:56

Мобілізація жінок-медиків: кого, хто, коли?
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки