У Харкові відкрили головну ялинку міста

У Харкові 19 грудня відбулося відкриття головної ялинки міста: цього року її розмістили на станції метро “Університет”.

Заради проведення свята рух на станції метро “Університет” не перекривали, повідомляє Суспільне Харків. На станції змонтували сцену.

Мер Харкова Ігор Терехов сказав, що ілюмінації на станції заживили централізовано, й вони не споживають багато електроенергії.

“У нас є поліція, яка відповідає за заходи безпеки, та ДСНС, волонтери, які залучені до цього. На кожному концерті — до 120 дітей зможе бути. Ілюмінація заживлена централізовано. Щоб ви розуміли, це енергоощадні технології, вони беруть мало електроенергії”, — сказав Терехов.

Як повідомлялося, цьогоріч у Харкові відмовилися від святкувань Нового року на майдані Свободи у зв’язку з повномасштабною війною. Попри це ялинку встановили, але під землею — на станції метро “Університет”.