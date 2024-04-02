Суспільство

У Харкові відкрили два центри рекрутингу української армії

2 Квітня 2024 14:39
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мобілізація
Центр рекрутингу української армії у Харкові / Фото з ТГ-каналу Олега Синєгубова

У Харкові відкрили два центри рекрутингу української армії, вони розташовані у двох районах міста.

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

“Людина може прийти до рекрутингового центру, який фактично є цивільним консультативно-інформаційним офісом, і ознайомитись з повним переліком вакансій. Йдеться не тільки про ЗСУ, а й Нацгвардію, ДПСУ — загалом систему Сил оборони”, – зазначив Синєгубов.

Центр рекрутингу української армії у Харкові / Фото з ТГ-каналу Олега Синєгубова

Рекрутер може проконсультуватися, а потім, за бажанням, обрати ту посаду і ту військову частину, де він себе бачить. Також діє система повноцінної підготовки майбутніх військових.

Зазначається, що у рекрутинговому центрі не вручають повісток і не збирають особисті дані без згоди й потреби.

“Така ініціатива — це продовження реформи системи набору до лав війська. Спільно з Міноборони й громадами й надалі поступово працюватимемо над тим, щоб популяризувати рекрутингові центри, збільшити їх кількість та охоплення по всій області”, – додав Синєгубов.

Звертайтесь за детальною інформацією за безкоштовним номером телефону: 0 800 300 441


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