У Харкові від російських ракет постраждали об’єкти інфраструктури

Учора пізно ввечері росіяни знову били ракетами по Харкову: місцеві жителі чули кілька потужних вибухів.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов підтвердив, що внаслідок російського обстрілу ракетами С-300 постраждали об’єкти інфраструктури.

“Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється”, – написав Синегубов в Telegram.

Він не уточнив, які саме об’єкти було обстріляно.

Балістичні ракети С-300 призначені для систем протиповітряної оборони, проте Росія часто використовує їх під час обстрілів інфраструктури України. Вони відрізняються високою швидкістю і їх дуже важко збивати за допомогою систем ППО. Однак вони часто відхиляються від цілі, оскільки створені для знищення об’єктів у повітрі.

Одночасно з повідомленнями про новий ракетний удар по Харкову стали надходити й повідомлення про вибухи в російському Білгороді, який розташований за 70 кілометрів по прямій через кордон від Харкова.

Як передає кореспондент російського державного агентства РИА “Новости”, у центрі Бєлгорода було чути 7 вибухів.

“Можливо, спрацювала ППО”, – припускає агентство.