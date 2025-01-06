У Харкові ухилянтам пропонували виїзд за кордон з командою з карате

Оформити документи та виїхати за кордон під виглядом спортсменів пропонував військовозобов’язаним житель Харківської області. За незаконні оборудки чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними поліції, 46-річний житель Харківщини придумав зухвалу схему: за 5500 доларів він запропонував чоловіку призовного віку оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації. Організатор запевняв, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації.

“Перш ніж братися за справу, він забажав отримати аванс нібито для передачі грошей посадовим особам. Щоправда, на зустріч зловмисник сам не пішов, а відправив посередника – колишнього міліціонера”, – йдеться в повідомленні.

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими поліції викрили посередника під час одержання частини грошей – 4000 доларів. А невдовзі правоохоронці оголосили про підозру і самому 46-річному фігуранту за статтею “Зловживання впливом” Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Триває слідство для встановлення та надання правової кваліфікації діям інших ймовірних учасників схеми.