        Суспільство

        У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна: дитину врятував кондиціонер поверхом нижче

        Галина Шподарева
        11 Серпня 2025 08:43
        Порятунок дитини у Харкові / Скриншот
        Порятунок дитини у Харкові / Скриншот

        Напередодні ввечері, 10 серпня, з вікна на останньому поверсі п’ятиповерхівки у Харкові випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалась, упавши на кондиціонер поверхом нижче.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        На місце події прибули рятувальники ДСНС.

        “Використавши висувну пожежну драбину, вони дісталися малечі та спустили її донизу”, — розповіли рятувальники.

        Дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги дитину передали батькам.


