У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна: дитину врятував кондиціонер поверхом нижче

Напередодні ввечері, 10 серпня, з вікна на останньому поверсі п’ятиповерхівки у Харкові випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалась, упавши на кондиціонер поверхом нижче.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місце події прибули рятувальники ДСНС.
“Використавши висувну пожежну драбину, вони дісталися малечі та спустили її донизу”, — розповіли рятувальники.
Дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги дитину передали батькам.