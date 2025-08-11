У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна: дитину врятував кондиціонер поверхом нижче

Звуки дронів та вибухи: росіяни скаржаться на атаку на Арзамаський приладобудівний завод

“Використавши висувну пожежну драбину, вони дісталися малечі та спустили її донизу”, — розповіли рятувальники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .

Напередодні ввечері, 10 серпня, з вікна на останньому поверсі п’ятиповерхівки у Харкові випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалась, упавши на кондиціонер поверхом нижче.