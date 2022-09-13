У Харкові третій день поспіль вимикається світло

Харков знеструмлений третій день поспіль. І якщо у неділю це було пов’язано з обстрілами ТЕЦ-5, учора і сьогодні про причини відключень інформації майже нема.
Наразі у місті зупинено весь електротранспорт і метро.
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Харков знеструмлений третій день поспіль. І якщо у неділю це було пов’язано з обстрілами ТЕЦ-5, учора і сьогодні про причини відключень інформації майже нема.
Наразі у місті зупинено весь електротранспорт і метро.
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