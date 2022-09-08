У Харкові трамваї №27 та 28 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв по вул. Гольдбергівській та вул. Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до вул. Плеханівської, буде заборонений з 9:00 до 17:00 9 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з проведенням ремонту трамвайної колії.

На цей період рух трамваїв буде організований таким чином:

№27: Журавлівський гідропарк – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – Журавлівський гідропарк;

Журавлівський гідропарк – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – Журавлівський гідропарк; №28: Журавлівський гідропарк – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – Журавлівський гідропарк.