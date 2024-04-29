У Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення українських телеканалів

У місті Харкові та прилеглих районах відновлено цифрове мовлення “Т2”. Про це повідомила пресслужба оператора “Зеонбуд”.

“Наразі працюють всі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних та 3 регіонально-місцевих мовників”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо у вас є приймач “Т2”.

Внаслідок ракетного удару росіян по телевежі Харкова 22 квітня не працювало телебачення. В той день РФ вдарила по телевежі авіаційною ракетою Х-59.