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У Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення українських телеканалів

29 Квітня 2024 13:46
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телебачення
Наслідки удару РФ по телевежі у Харкові, 22 квітня 2024 року / Фото: Суспільне Харків

У місті Харкові та прилеглих районах відновлено цифрове мовлення “Т2”. Про це повідомила пресслужба оператора “Зеонбуд”.

“Наразі працюють всі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних та 3 регіонально-місцевих мовників”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо у вас є приймач “Т2”.

Внаслідок ракетного удару росіян по телевежі Харкова 22 квітня не працювало телебачення. В той день РФ вдарила по телевежі авіаційною ракетою Х-59.


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