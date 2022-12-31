Кримінал

У Харкові судитимуть командира російської БТГ, який наказував стріляти по цивільних

31 Грудня 2022 10:41
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прокуратура, харків

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний стосовно російського командира батальйонно-тактичної групи за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області РФ, де отримав інформацію про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України.

У перший день війни російський командир спільно з іншими військовослужбовцями вторглися на територію України та прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Військові ЗС РФ наказали цивільним особам, які їхали цим шляхом, розвертатися. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних.

Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Вона побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомагав їй. Він з пораненням повз по землі. Дівчина посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Інші цивільні чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по ним вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось втекти.

Також встановлено, що російський командир у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та «підтримував безпеку» у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.


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