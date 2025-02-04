У Харкові співробітника ТЦК затримали на хабарі

34-річному працівнику одного з територіальних центрів комплектування Харкова повідомлено про підозру в отриманні хабаря.
Як повідомили у поліції, чоловік, маючи службові повноваження перевіряти документи та вручати повістки, запропонував жителю Харкова за гроші уникнути мобілізації.
У січні підозрюваний отримав 8000 гривень від “клієнта”, а пізніше під час зустрічі ще 6000 доларів США та пакет документів. За ці кошти він обіцяв забезпечити чоловіка необхідними документами для того, щоб його не мобілізували.
Під час обшуків у співробітника ТЦК були знайдені гроші, психотропні речовини та засоби для їх вживання. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.
Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за отримання неправомірної вигоди, а також за незаконне зберігання психотропних речовин. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.