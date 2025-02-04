У Харкові співробітника ТЦК затримали на хабарі

34-річному працівнику одного з територіальних центрів комплектування Харкова повідомлено про підозру в отриманні хабаря.

Як повідомили у поліції, чоловік, маючи службові повноваження перевіряти документи та вручати повістки, запропонував жителю Харкова за гроші уникнути мобілізації.

У січні підозрюваний отримав 8000 гривень від “клієнта”, а пізніше під час зустрічі ще 6000 доларів США та пакет документів. За ці кошти він обіцяв забезпечити чоловіка необхідними документами для того, щоб його не мобілізували.

Слідчі повідомили про підозру представнику харківського ТЦК / Фото: Нацполіція

Під час обшуків у співробітника ТЦК були знайдені гроші, психотропні речовини та засоби для їх вживання. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за отримання неправомірної вигоди, а також за незаконне зберігання психотропних речовин. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.