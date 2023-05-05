У Харкові спіймали чілійця, який поширював російську пропаганду

У Харкові повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України.

За даними слідства, громадянин Чилі, який вже декілька років мешкає у Харкові, активно підтримував дії рф на власних каналах у «Telegram» та «YouTube». Він писав дописи та знімав відеоролики про те, що вторгнення рф на територію України є «одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії».

Іноземний блогер також через відеозв’язок брав участь у програмах новин на російських телеканалах як очевидець, який перебуває в Україні та «бачить все на власні очі».

За клопотанням Харківської обласної прокуратури іноземця взято під варту.