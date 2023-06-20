Кримінал

У Харкові шахрайка “розвела” американця на $13 тис.

20 Червня 2023 09:37
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шахраї

До суду направлений обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2020 року обвинувачена познайомилась в інтернеті з чоловіком, який мешкає у США. Жінка розповіла американцю, що налаштована на серйозні стосунки.

Шахрайка видавала себе за іншу особистість та повідомляла про себе неправдиву інформацію щодо анкетних даних, зовнішності тощо.

Щоб переконати чоловіка у тому, що вона є реальною особистістю, жінка відправила йому фото свого паспорта. Щоправда, перед цим відредагувала зображення документа, зменшивши собі вік та замінивши своє фото на фото однієї з українських блогерок, взяте з інтернету.

Використовуючи психологічні прийоми та емоційні маніпуляції, жінка «завоювала» довіру чоловіка.

Під час спілкування шахрайка під різними надуманими приводами виманювала гроші у потерпілого, розповідаючи історії про те, що її матір нібито терміново потребує грошей на лікування, про начебто необхідність придбання квитків, оформлення документів та оренди квартири.

Приблизно за півроку обвинувачена встигла «заробити» майже 13 тисяч доларів США.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.


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