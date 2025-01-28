Кримінал

У Харкові СБУ затримала агента РФ, який шпигував за позиціями ЗСУ в районі Вовчанська
28 Січня 2025 10:00
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Затриманий у Харкові підозрюваний в роботі на Росію / Фото: СБУ
Затриманий у Харкові підозрюваний в роботі на Росію / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Харкові агента ФСБ. Зловмисник під виглядом поїздок на дачу шпигував за локаціями Сил оборони, що ведуть бої за Вовчанськ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 21-річного чоловіка ФСБ завербувала через Телеграм-канали, де він писав коментарі на підтримку війни РФ проти України, а також висловлював бажання виїхати до своїх родичів у Росію.

“За наявною інформацією, ФСБ пообіцяла агенту «евакуацію» до РФ після виконаних завдань. Зрадник намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Він робив це під виглядом поїздок на дачу поблизу передової”, – розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, які рухалися у напрямку фронту. Повертаючись із заміської «подорожі» до Харкова, агент фіксував розташування зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищає повітряний простір над містом.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час проведення ним дорозвідки поблизу Харкова. У чоловіка вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Листування затриманого в Харкові агента РФ / Фото: СБУ

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