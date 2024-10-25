Кримінал

У Харкові розпочато розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК
25 Жовтня 2024 16:22
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Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП міста Харкова.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

“Так, за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури здійснюється досудове за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП м. Харкова, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю, нанесли тілесні ушкодження громадянину”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже визначили коло осіб, причетних до цього інциденту, та активно проводять слідчі дії. Вилучено відеозаписи події, а також маршрутні документи в приміщенні Слобідського ТЦК.


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