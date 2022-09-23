Російська армія розбомбила Харківський ремонтний механічний завод, збитки лише навколишньому середовищу становили майже 58 млн гривень. Про це повідомили у Держекоінспекції у Харківській області.

Фахівці провели огляд території чергового заводу у Харкові, до якого дістав ракетами “російський світ”. Будівлі Харківського ремонтно-механічного заводу майже знищено кількома ракетними ударами, пише SQ.

“Точну кількість прильотів та дату поразки визначити складно”, – зазначили інспектори.

Підприємство займалося виробництвом машин, спеціального та загального обладнання, будівельних металевих конструкцій, а зараз територія заводу усіяна залишками боєприпасів, пластику, деревини, металу, скла, цегли, бетону, шиферу тощо. Засмічено понад 1000 кв.м, збитки навколишньому середовищу склали майже 60 мільйонів гривень. Матеріали справи направлені до Оперативного штабу при Держекоінспекції.

Через війну 70% підприємств Харківської області не працюють, на багатьох із них – руйнування через прильоти. У Харкові росіяни били практично по всім заводам міста. Наприклад, наприкінці липня під ракетний обстріл потрапила територія заводу ім. Малишева. “Машгідропривід” у Слобідському районі Харкова був зруйнований ракетним ударом у ніч на 28 червня, після чого пожежу було видно на все місто. Тоді росіяни вдарили по заводу “Іскандером”, вигоріло близько 1000 кв. м приміщень.

Мабуть, найбільших руйнувань зазнав Харківський авіазавод. Ще на початку війни на його територію впали три 600-кілограмові авіабомби. У заводських будинках були вибиті всі вікна та двері, пробиті дахи. Проте авіабудівники не відмовлялися виходити на роботу, і все літо вони продовжували рятувати своє підприємство. А у травні директора ХАЗу Олександра Кривоконя та енергетика Геннадія Стрюкова указом президента України було нагороджено орденами “За мужність” ІІІ ступеня. Відомо, що вони особисто прийняли бій на території заводу, коли на початку війни до міста прорвалися окупанти. Олександр Кривоконь розраховує відновити роботу одного із найвідоміших заводів Харкова після війни.