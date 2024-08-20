У Харкові п’яний чоловік стріляв у перехожих з рушниці

В Індустріальному районі Харкова 52-річний нетверезий чоловік стріляв у перехожих з рушниці.

Як повідомили у поліції, чоловік ображав та погрожував фізичною розправою перехожим, а потім виніс рушницю та вистрілив у їхній бік. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.

“На місці події виїхали правоохоронці, де виявили зловмисника та вилучили у нього зброю. Порушником виявився 52-річний харків’янин. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження”, – повідомили правоохоронці.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.