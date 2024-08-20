Кримінал

У Харкові п’яний чоловік стріляв у перехожих з рушниці
20 Серпня 2024 14:34
читать на русском →

В Індустріальному районі Харкова 52-річний нетверезий чоловік стріляв у перехожих з рушниці.

Як повідомили у поліції, чоловік ображав та погрожував фізичною розправою перехожим, а потім виніс рушницю та вистрілив у їхній бік. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.   

“На місці події виїхали правоохоронці, де виявили зловмисника та вилучили у нього зброю. Порушником виявився 52-річний харків’янин. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження”, – повідомили правоохоронці.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучена правоохоронцями зброя / Фото: Нацполіція

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
20 Серпня 2024 17:11

Військовослужбовці на Курщині отримуватимуть такі ж виплати, як і на передовій
20 Серпня 2024 15:17

Рада підтримала законопроєкт, що послаблює відповідальність за СЗЧ
20 Серпня 2024 13:30

Правоохоронці викрили у Києві адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації
20 Серпня 2024 12:29

24 мільярди виділив уряд на дрони для ЗСУ
20 Серпня 2024 12:23

Рада ухвалила закон про заборону російської церкви в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки