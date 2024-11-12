У Харкові п’яний чоловік до смерті забив свою співмешканку

Поліція Харкова затримали чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку.

За словами правоохоронців, конфлікт між парою виник під час вживання алкоголю 7 та 8 листопада. Чоловік побив жінку руками та ногами, проте вона не звернулася за медичною допомогою.

10 листопада її стан різко погіршився, і вона померла. Про смерть потерпілої повідомила сусідка.

Під час розслідування поліція встановила, що 48-річний чоловік раніше регулярно бив свою співмешканку, проте вона не зверталася до поліції.

Зловмисника затримано, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.