Кримінал

У Харкові п’яний чоловік до смерті забив свою співмешканку
12 Листопада 2024 13:25
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поліція
Затриманий чоловік / Фото: Нацполіція

Поліція Харкова затримали чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку.

За словами правоохоронців, конфлікт між парою виник під час вживання алкоголю 7 та 8 листопада. Чоловік побив жінку руками та ногами, проте вона не звернулася за медичною допомогою.

10 листопада її стан різко погіршився, і вона померла. Про смерть потерпілої повідомила сусідка.

Під час розслідування поліція встановила, що 48-річний чоловік раніше регулярно бив свою співмешканку, проте вона не зверталася до поліції.

Зловмисника затримано, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.


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