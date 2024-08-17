Кримінал

У Харкові п’яна водійка влаштувала ДТП, в якій загинула людина
17 Серпня 2024 19:16
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Аварія сталася 17 серпня близько 9:00 на вулиці Малом’ясницькій.

Як повідомили в поліції Харківської області, під час руху 55-річна водійка автомобіля «Nissan Rogue», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснила виїзд на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автівкою «Renault 19 Chamade» під керуванням 65-річного водія.

Після зіткнення «Nissan» відкинуло на свою смугу руху, де відбулось зіткнення з транспортним засобом «Renault Logan» під керуванням 39-річного чоловіка.

У Харкові слідчі встановлюють обставини ДТП за участю трьох автомобілів / Фото НПУ

“Внаслідок ДТП водій автомобіля «Renault 19 Chamade» від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Пасажири цього автомобіля – 66 та 71-річні жінки, отримали чисельні тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні”, – повідомили правоохоронці.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. 55-річна водійка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.


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