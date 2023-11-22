У Харкові прийняли бюджет на 2024 рік

Депутати ухвалили бюджет громади на 2024 рік під час позачергової сесії Харківської міської ради 22 листопада. Очікують, що обсяг доходів складе 17 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Проєкт бюджету схвалили напередодні, 21 листопада, під час засідання виконкому.

За даними міськради, основне джерело прибутку — податок на доходи фізичних осіб, це 7,2 млрд гривень. Планують зібрати місцеві податки та збори на суму 4,7 млрд гривень.

Міськрада розраховує отримати:

плату за землю — 1 млрд грн;

дохід спецфонду бюджету — 171 млн грн;

податок на житлову та нежитлову нерухомість — 200 млн грн;

плата за оренду комунального майна — 61 млн грн;

Вперше надійде дотація з держбюджету для виконання повноважень органами місцевого самоврядування — це 617,4 млн грн, повідомила пресслужба міськради. Також 2,033 млрд грн отримають на освіту.

У бюджеті Харкова прописані такі витрати:

оплата праці — 8,2 млрд грн;

відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури — 2,4 млрд грн;

безплатний проїзд в метро та комунальному транспорті — майже 1,3 млрд грн;

облаштування захисних споруд у закладах освіти — 3 млн грн;

підвищення рівня цивільного захисту населення — 49,3 млн грн;

допомога малозабезпеченим громадянам, людям із хронічним захворюванням нирок та дітям захисників України, які загинули під час воєнних дій — 39,5 млн грн.

виплата грошової компенсації на придбання житла для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України — 16,7 млн грн;

виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав — 2 млн грн;

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання вулиць і доріг — 500 тис. грн.

Ще понад 80 млн гривень витратять на ремонт об’єктів теплозабезпечення, житлового фонду та зовнішнє освітлення міста.