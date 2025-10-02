У Харкові проректор вишу організував схему для ухилянтів через фіктивне студентство

Служба безпеки затримала проректора одного з провідних харківських університетів, який організував схему ухилення від мобілізації через фіктивне зарахування студентів. Підозрюваний – 46-річний проректор, позафракційний депутат Харківської обласної ради, обраний від забороненої проросійської партії “ОПЗЖ”.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, для реалізації схеми посадовець залучив двох спільників – колег з іншого навчального закладу.

“Впродовж 2024 року вони оформлювали документи для “студентів” та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі довідок з ЄДЕБО ухилянтам незаконно оформлювали відстрочку від мобілізації. Жоден зі “студентів” навчання не проходив, заняття не відвідував і заліки з іспитами не складав”, – розповіли в СБУ.

У межах кримінального провадження задокументовано щонайменше сім епізодів оформлення “студентів” призовного віку.

Співробітники СБУ одночасно провели 36 обшуків у Харкові за місцями роботи та мешкання фігурантів кримінального провадження. Вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони.

За результатами слідчих дій організатора протиправної схеми – проректора, а також двох його спільників затримано.

Додатково встановлено, що проректор продовжує підтримувати контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої «харківської весни» 2014 року, які втекли до РФ. Крім того, він планував переїхати до Москви та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників протиправної схеми. Також вирішується питання щодо скасування незаконно наданої відстрочки від мобілізації тим чоловікам, які скористалися протиправною схемою.