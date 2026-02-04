Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено понад 20 житлових будинків

У ніч проти 4 лютого Одеса перебувала під атакою ворожих безпілотників. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної та промислової інфраструктури.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, уночі ворог кілька разів атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у двоповерховий житловий будинок, де було зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибито вікна в сусідніх будівлях і посічено автівки. Також постраждали школа та дитячий садок.

В Одесі після обстрілу постраждали житлові будинки, школи та дитсадки / Фото: Одеська МВА

Крім того, зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об’єкта, де виникла пожежа. Пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура у кількох районах міста.

За уточненими даними, внаслідок нічного обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Руйнування зафіксовано у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах, постраждали як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор.

Загиблих немає. Постраждали дві людини, яким медики надали допомогу на місці. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей.

З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки, прибирання уламків та закриття пошкоджених вікон. Розгорнуто оперативні штаби й пункти обігріву, постраждалим надають необхідну допомогу та консультації щодо отримання компенсацій.