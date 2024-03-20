Росіяни вдарили по Харкову, під завалами можуть бути люди

У Харкові приблизно в 13:00 пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Повітряних силах повідомляли, що тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Також західніше Харкова помітили розвідувальний безпілотник.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар нанесен по одному за районів міста.

“Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільніі служби”, – зазначив Синєгубов.