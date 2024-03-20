Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову, під завалами можуть бути люди

20 Березня 2024 13:13
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обстріли
Центр Харкова / Фото: Суспільне

У Харкові приблизно в 13:00 пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Повітряних силах повідомляли, що тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Також західніше Харкова помітили розвідувальний безпілотник.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар нанесен по одному за районів міста.

“Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільніі служби”, – зазначив Синєгубов.


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