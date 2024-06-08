Кримінал

У Харкові продовжується ліквідація масштабної пожежі
8 Червня 2024 12:55

Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка.

На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників / Фото ДСНС

Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі.

За інформацією ДСНС, площа пожежі становить близько 1800 кв.м.

Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування.

О 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.

На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.


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