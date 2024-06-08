У Харкові продовжується ліквідація масштабної пожежі

Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка.
Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі.
За інформацією ДСНС, площа пожежі становить близько 1800 кв.м.
Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування.
О 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.
Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.
На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.