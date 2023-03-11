У Харкові повністю відновили електропостачання

Енергетики області продовжують працювати над відновленням енергосистеми, що отримала пошкодження через масовані російські обстріли.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів міста. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту.

«В області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання», – сказав очільник області.

Минулої доби ворог продовжував масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області. Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.

Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки сталися пожежі.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора, біля с. Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні «Пелюстка». Госпіталізований з пораненням.

«На лінії зіткнення російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку с. Гряниківка. Зазнали невдачі та відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших Захисників!», – зазначив Олег Синєгубов.