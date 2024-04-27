Суспільство

У Харкові помер поліцейський, поранений під час удару РФ 4 квітня

27 Квітня 2024 09:24
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поліція
Полковник поліції Олександр Іванов / Фото НПУ

У Харкові після кількох операцій помер полковник поліції Олександр Іванов, який зазнав поранень під час документування обстрілу РФ на території Новобаварського району міста 4 квітня.

«Поліцейський весь цей час перебував на лікарняному, переніс декілька операцій. Учора, 26 квітня, його серце перестало битися. Сьогодні йому мало виповнитися 45 років», – повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці нагадують, що 4 квітня Харків атакували шість БпЛА «Shahed».

«Олександр з колегами оперативно виїхали документувати наслідки влучання. Проте через 40 хвилин російські військові знову вдарили по житловим будинкам. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення», – йдеться у повідомленні.


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