Харків

У Харкові помер поліцейський, поранений під час ракетного удару 1 листопада
22 Січня 2025 16:52
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Внаслідок отриманих під час ракетної атаки на Харків у листопаді 2024 року у лікарні помер поліцейський, полковник Ігор Іванчишин.

Про смерть правоохоронця повідомив колишній начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Як розповів Тимошко, Ігор Іванчишин дістав поранення 1 листопада минулого року і весь цей час лікарі боролися за його життя.

“Я побачив його першого, коли 24 лютого о 13:30 зайшов у главк поліції і бачив його за пару годин до удару рашистів. Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами і віддавав всього себе за для людей”, – написав ексначальник поліції Харківщини.

Ігор Іванчишин / Фото: facebook.com/v.tymoshko

Нагадаємо, ввечері 1 листопада окупанти завдали по Харкову ракетного удару. У результаті загинув поліцейський, ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних дістали поранення. Слідчі встановили, що військові РФ застосували для удару ракети С-400.


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