Кримінал

За останніми даними, внаслідок удару по Харкову загинув один і постраждали 46 осіб
2 Листопада 2024 08:44
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обстріли, харків
Харків: опівночі завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів на місті влучання російських ракет / Фото ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Харкову загинув поліцейський, ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені. Про це повідомили напередодні в поліції Харківської області.

Слідчі встановили, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи, слідчі та криміналісти документують злочин росіян.

Як повідомлялося, 1 листопада о 16:05 росіяни здійснили ракетний обстріл Харкова. Пошкоджено 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 транспортних засобів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За інформацією ДСНС, опівночі були завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

“В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало”, – йдеться у повідомленні Служби.


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