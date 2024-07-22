У Харкові під виглядом продуктового магазину працювало казино

У Харкові припинено діяльність підпільного грального закладу під виглядом продуктового магазину.

За даними слідства, 49-річний чоловік у нежитловому приміщенні по вул. Владислава Зубенка у Харкові незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.

Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».

Правоохоронці провели обшук у вказаному нежитловому приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а також фальсифікований алкоголь.

Наразі до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт майна.