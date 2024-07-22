Кримінал

У Харкові під виглядом продуктового магазину працювало казино
22 Липня 2024 17:43
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казино
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області / Фото Харківська обласно прокуратура

У Харкові припинено діяльність підпільного грального закладу під виглядом продуктового магазину.

За даними слідства, 49-річний чоловік у нежитловому приміщенні по вул. Владислава Зубенка у Харкові незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.

Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «ПРОДУКТИ», «МОРОЗИВО».

Правоохоронці провели обшук у вказаному нежитловому приміщенні, під час якого вилучили не тільки гральні автомати, а також фальсифікований алкоголь.

Наразі до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт майна.


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