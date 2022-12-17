Харків

У Харкові під час блекауту пунктами обігріву скористалися понад сім тисяч людей

17 Грудня 2022 14:55
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харків, блекаут

Понад 7 тис. харків’ян скористалися послугами «пунктів незламності» та тепловими пунктами учора, 16 грудня, під час блекауту, викликаного російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні повідомили у ХМР.

За його словами, люди можуть скористатися не лише пунктами обігріву, а й перебувати у метро під час відсутності електропостачання та отримати безкоштовні гарячі обіди у пунктах видачі харчування, розташованих у школах. Наприклад, учора до пунктів харчування завітали близько 22 тис. харків’ян.

Ігор Терехов подякував комунальникам та енергетикам, які вчора відновили всі життєво важливі послуги.

«Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання. Це нам вдалося. Харків’яни – герої, мужні люди, які виносять дуже тяжкі випробування. До цього не можна звикнути, але є стійкість», – наголосив мер Харкова.


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